Antonio Maestre alerta sobre las presiones de Sumar: "La retórica de la impotencia hace un daño tremendo a la izquierda"

El periodista Antonio Maestre ha analizado en Al Rojo Vivo la situación del Gobierno ante los escándalos de corrupción y de acoso sexual, así como las presiones internas de Sumar dentro de la coalición.

Preguntado por la posibilidad de que Sumar abandone el Gobierno sin que este llegue a caer, Maestre no cree que ese escenario se produzca, aunque considera que sería conveniente un cambio de actitud. "No se puede seguir ensimismado en esta retórica de la impotencia. Es profundamente frustrante asistir a discursos en los que se repite que 'esto es insoportable, no puede seguir así', mientras todo sigue exactamente igual y no se hace nada", ha advertido.

A su juicio, el problema es la ausencia de consecuencias políticas. "No se toman medidas, las líneas rojas se traspasan continuamente y no pasa nada", ha señalado, antes de lanzar una advertencia: "Esta retórica de la impotencia hace un daño tremendo a la izquierda. La izquierda tiene que tener una idea clara de cuáles son realmente esas líneas rojas y ser firme con ellas. Puede que la fuerza sea limitada, pero existe, y hay que ejercerla con vehemencia".

Maestre ha comparado la actitud de Sumar con la de otros socios parlamentarios como Junts o Esquerra, a quienes considera más creíbles. "Ellos sí resultan más convincentes a la hora de fijar líneas rojas, de tomar decisiones y de decir: 'Estas son nuestras condiciones'", ha explicado.

En ese sentido, ha reprochado la falta de reacción de la izquierda ante decisiones clave del Ejecutivo."Este Gobierno ha dejado abandonado al Sáhara y la izquierda no ha hecho nada. Ha gestionado la crisis migratoria como lo ha hecho y tampoco ha pasado nada. La principal medida de Sumar en esta legislatura, la reducción de la jornada laboral, no ha salido adelante y, aun así, no ha tenido consecuencias", enumeró.

Por todo ello, Maestre ha concluido con una llamada a la acción: "Que ejerzan su fuerza y que la pongan sobre la mesa de manera efectiva".

