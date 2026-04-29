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Ferreras: "Es imposible que el PNV se enfade por un meme con IA donde Aitor Esteban se tira a la piscina sin piernas, tiene que haber algo más"

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras reacciona a la tormenta política desatada en el PNV por un meme de Aitor Esteban, una polémica que escaló hasta el punto de cancelar una reunión prevista con la Moncloa.

Ferreras

Un simple meme ha desatado una tormenta política. La imagen, generada con IA, mostraba al presidente del PNV, Aitor Esteban, saltando a una piscina con traje mientras otros celebran alrededor. La reacción del partido fue inmediata: "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre", señalaron, llegando incluso a anunciar la cancelación de una reunión prevista con Moncloa.

Sobre la polémica, Antonio García Ferreras ha restado peso al meme: "Es imposible que el PNV se enfade por un meme con IA donde Aitor Esteban se tira a la piscina sin piernas, tiene que haber algo más".

Y es que, más allá de la anécdota, el trasfondo apunta a tensiones políticas de mayor calado, como la negociación del nuevo estatus para Euskadi y los recientes choques entre PNV y socialistas vascos, especialmente por la exigencia del euskera a los funcionarios.

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