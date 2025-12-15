Ferreras, sobre el discurso de Sánchez: "El gran dilema lo tienen sus socios de Gobierno, ¿les renta seguir sosteniendo al Ejecutivo?"

El director y conductor de Al Rojo Vivo ha analizado el balance de fin de año de Pedro Sánchez, en el que aseguró que a la ciudadanía "le renta" un Ejecutivo progresista, y ha señalado que el foco del debate se desplaza ahora hacia sus socios de Gobierno.

Antonio García Ferreras ha analizado en Al Rojo Vivo la posición de Pedro Sánchez tras su balance de fin de año, realizado en el momento más crítico de la legislatura por los presuntos casos de acoso sexual y corrupción que rodean al Gobierno. Pese a ello, Sánchez se muestra decidido a continuar. Este domingo aseguró que a la ciudadanía "le renta" un Ejecutivo progresista y afirmó que es un "honor" seguir gobernando aun en un contexto "tan complejo y convulso".

Para Ferreras, sin embargo, el foco del debate se desplaza ahora hacia otro lugar. "El gran dilema en este momento lo tienen sus socios de Gobierno y de investidura: si les renta seguir sosteniendo al Ejecutivo pese a los escándalos de corrupción y a las denuncias y la inacción del PSOE ante los casos de acoso sexual", ha planteado el conductor.

A esa reflexión ha respondido el politólogo Lluís Orriols, que se ha mostrado tajante: "Yo creo que no. A ninguno de los dos le sale a cuenta seguir en el Gobierno". Orriols ha justificado su postura comparando la situación con otros sistemas democráticos: "En contextos como el que atraviesa ahora mismo el presidente del Gobierno, en otras democracias los líderes acaban renunciando, porque saben que el tiempo termina jugando en su contra".

