Ferreras: "La directora de la Guardia Civil ha mentido durante meses"

El periodista Antonio García Ferreras reacciona a las delcaraciones del misnitro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha descartado cesar a la directora de la Guardia Civil. En el vídeo, los detalles.

Este mismo viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado cesar a la directora de la Guardia Civil, quien está en el foco de la trama después de que saliera a la luz el sumario del llamado caso Leire. "Mercedes González me dijo que no había ningún encuentro con Leire relacionado con la trama", afirma Marlaska.

Tal como informa Antonio García Ferreras, "fuentes en el Ministerio del Interior aseguran a laSexta que, de ninguna de las maneras, van a cesar a Mercedes González, a pesar de ser una mentirosa".

La periodista Esther Redondo, d elaSexta, detalla esta información y asegura que efectivamente, hay "un respaldo absoluto a la directora general de la Guardia Civil, no la van a dejar caer porque aseguran fuentes del Gobierno que no ha hecho nada, que nunca ha impulsado ninguna operación contra cualquier unidad de la Guardia Civil y que, además, tampoco ha torpedeado ninguna investigación. No hay ningún motivo para cesarlo".

"Hombre, que no ha hecho nada... De momento, mentir durante meses y hacer que el ministro del Interior mintiese", reacciona Ferreras. "O Marlaska sabía que estaba mintiendo o le había engañado ella. Pero durante meses han mentido".

Porque, "sí se produjeron reuniones entre Leire Díez, la fontanería de la cloaca, y una directora general de la civil con un objetivo: machacar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil", añade y concluye Ferreras.

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