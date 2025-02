Ferreras, sobre la "desesperación" del CECOPI ante el retraso de la alerta en la DANA: "La consellera tenía que esperar a Mazón, que estaba en El Ventorro... O no"

El presentador de Al Rojo Vivo reacciona a la información que hemos conocido en la que dos miembros del Cecopi relatan, en La Vanguardia , cómo la exconsellera Pradas no dio la orden hasta que no llegó Mazón.

El periodista Salvador Enguix relata en La Vanguardia que la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, esperó a Carlos Mazón para lanzar la alerta a las 20:11h, un mensaje que llegó a los móviles de los valencianos muy tarde y que la jueza investiga, ya que, según la magistrada, las muertes eran "evitables". Pradas no se atrevió a tomar ninguna decisión hasta que no llegó Mazón.

Tal como han contado al diario catalán dos miembros del CECOPI, la entonces consellera "no tomaba ninguna decisión" y "solo hacía que hablar por teléfono" hasta que finalmente llegó el president. Relatan la "desesperación" que sufrieron porque esa alerta no se mandaba.

"La consellera tenía que esperar a Mazón, y Mazón estaba en El Ventorro... O no. O no. Pero lo cierto es que hasta las 19h no llega, y el mensaje se envía tarde", afirma Antonio García Ferreras tras conocer esta información.

Según cuentan varios miembros del CECOPI, los técnicos presionaron a Pradas para que tomara algún tipo de decisión preventiva para que los ciudadanos supieran a qué se iban a enfrentar. Hubo, según relatan estos testigos, varios momentos de tensión. En el vídeo podemos ver esta información que cuenta Bea Zamorano, así como la intervención de Ferreras.