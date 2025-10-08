Ferreras critica la respuesta de la Junta a los fallos en los cribados de cáncer de mama: "Es lamentable y patética"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha lamentado que, pese a lo ocurrido, todavía continúa en su puesto la consejera de Salud andaluza, calificándole de alguien "incompetente e insensible" respecto a este asunto.

Antonio García Ferreras se ha pronunciado sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, destacando que se trata de un asunto de una "gravedad enorme" y es que hay muchas mujeres que viven con incertidumbre.

Un asunto sobre el que cree que la respuesta que ha dado hasta ahora la Junta de Andalucía es "lamentable, escasa y patética". Además, ha añadido que en algunos casos es incluso "insultante" respecto a las víctimas.

"Si nadie lo remedia, y solo puede hacerlo el presidente de la Junta de Andalucía, una consejera incompetente, ineficaz, e insensible respecto a este asunto, sigue en su puesto", ha criticado, lamentando que todavía la consejera de Salud no haya dimitido.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha asegurado que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes. "Esto es una catástrofe", ha asegurado, dejando claro que tienen pensado presentar una demanda contra la Junta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.