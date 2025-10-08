Ahora

Fallos en la sanidad andaluza

Una paciente con cáncer de mama, sobre los fallos en el cribado: "No se nos ha tratado como merecíamos"

Susana, una paciente con cáncer de mama, reconoce que esta situación le ha "desbordado". "Creía que era la única", ha reconocido, preguntándose si el hecho de que le hubiesen avisado antes le habría evitado pasar por el daño físico y emocional.

Susana es una paciente con cáncer que ha pasado por 15 sesiones de quimioterapia y una mastectomía radical de uno de sus pechos. Ahora, tras conocerse el fallo en el cribado, se pregunta si podría haberse evitado pasar por el daño físico y emocional que ha vivido si le hubieran avisado antes.

Esta paciente reconoce que está viviendo con "ansiedad" y "pena" todo lo que se está dando a conocer sobre estos fallos y el número de personas afectadas por ellos, reconociendo que ella creía que era la única.

"Esta situación me ha desbordado. No se nos ha tratado como merecíamos", ha lamentado.

Ahora, no puede evitar pensar que, tal vez, si le hubiesen llamado en junio se podría haber evitado el daño tanto a ella como a su familia e hijos. "Es estético, pero hay una parte de ti que ya no tienes", ha señalado.

