Ferreras, sobre la carta de Maribel Vilaplana: "Que Mazón es un mentiroso lo sabemos todos, pero Vilaplana deja muy claro que es un gran mentiroso"

El presentador de Al Rojo Vivo ha puesto en evidencia las contradicciones de Carlos Mazón y las ha confrontado con la carta de Maribel Vilaplana: "Mazón dice que, cuando salieron de la comida, ya llovía; Maribel Vilaplana sostiene que, cuando ella se fue, no llovía".

Diez meses después de la fatídica DANA que arrasó la Comunitat Valenciana y dejó 228 muertos, la periodista Maribel Vilaplana —que aquel día se encontraba reunida con Carlos Mazón—ha roto este viernes su silencio.

"Quiero dejar claro que, en el momento en que me marché de la reunión, no era consciente de la gravedad de lo que estaba sucediendo en otras localidades valencianas, porque en la ciudad no llovía y eso me hizo sentir todavía más ajena a la situación", señala. "Al regresar a casa, empecé a tomar verdadera dimensión de lo ocurrido", añade en un comunicado de varias páginas, en el que también relata que, en su cita con Mazón, este le ofreció presentar una candidatura a un cargo en la televisión autonómica —oferta que rechazó— y hablaron de la situación de la cadena pública.

En ese contexto, Vilaplana asegura que durante el encuentro el president valenciano comenzó a recibir llamadas, aunque ella permaneció "ajena a esas comunicaciones" en el restaurante. "No pregunté, no participé ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto".

En Al Rojo Vivo, el presentador Antonio García Ferreras ha reaccionado al comunicado: "Es una carta muy interesante. Que Mazón es un mentiroso lo sabemos todos, pero Maribel Vilaplana deja muy claro que es un gran mentiroso".

Ferreras ha profundizado además en las contradicciones del relato del president valenciano: "Mazón dice que cuando salieron de la comida ya estaba lloviendo; Maribel Vilaplana afirma que, cuando ella se fue, no llovía. Seis y media, siete menos cuarto… Mazón ha llegado a decir que estaba con el paraguas a las 17:00, luego a las 18:00 trabajando. Pues bien: Maribel Vilaplana, que fue la primera en irse, asegura que no salió de allí hasta las 18:45. A no ser que tenga el don de la ubicuidad, queda claro que el cara dura de Mazón sigue mintiendo".