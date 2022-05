"Si esta es la reflexión que hacen, vaya desastre de Juegos Olímpicos les esperan". Así de tajante se pronuncia Antonio García Ferreras sobre el caos desencadenado en los alrededores del estadio parisino donde este fin de semana se disputaba la final de la Champions League, después de que las autoridades francesas hayan culpado de lo ocurrido a los seguidores del Liverpool.

"El caos fue organizativo, no es solo que se produjeran robos, atracos, cargas. Mala gestión a la hora de entrar, mala gestión a la hora de salir, mala gestión del transporte...", enumera el presentador, que asevera que las autoridades "están mintiendo" al responsabilizar de todo a los hinchas.

"El desastre es la organización de las autoridades francesas y de la UEFA", sentencia Ferreras, que recuerda cómo en otras finales celebradas en Cardiff, Lisboa, Milán o incluso Kiev en plena guerra del Donbás, no se han producido escenas como las del pasado sábado en la capital francesa.

"El desastre de este sábado en la final de Champions no es una anécdota", incide Ferreras, que insiste en que lo que allí se vivió "no es por un enfrentamiento entre aficiones", sino "por una gestión organizativa desastrosa de la UEFA, que no sabe organizar ni un sorteo de Champions, y de las autoridades francesas".

En este sentido, el periodista destaca lo ocurrido en otro campo de fútbol este domingo en Francia, cuando se desató toda una batalla campal en el estadio del Saint Étienne tras su descenso. "Esto ocurrió ayer, el día después, ¿también es un problema de los seguidores del Liverpool? ¿O de las personas que intentaban colarse en la final de Champions? ¿O de seguidores del Real Madrid?", plantea el presentador, que recuerda que "no es la primera vez este año con incidentes tremendos en campos de fútbol de primera división franceses". "Quizá deberían aprender de cómo lo organiza la Policía española", apunta.