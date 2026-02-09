Ahora

Ferreras califica de "impresionante" la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "Trump no entendía nada"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, se rinde a la defensa que el puertorriqueño hizo de América, más allá de los EEUU, y que enfadó, cómo no, a Donald Trump. En el vídeo, los detalles.

El puertorriqueño Bad Bunny ha brillado en la Super Bowl con una defensa de América más allá de Estados Unidos: "¡Qué rico es ser latino!", gritaba el cantante. Una actuación que ha enfadado al mismísimo Donald Trump, ya que Benito Antonio Martínez Ocasio, o lo que es lo mismo Bad Bunny, hizo gala de mensajes políticos que se hicieron sentir en toda América.

"Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo EEUU y el mundo", se atrevía a decir el presidente de EEUU en su red social habitual.

Sin embargo, como muchos en el mundo entero, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha alabado al cantante y, por supuesto, sus menajes: "Bad Bunny: impresionante y espectacular". Y Trump, asegura, "tiene un problema: no entendía nada. Claro, no sabe prácticamente decir nada en español...".

En el vídeo podemos ver además algunas imágenes del artista internacional actuando en esta Super Bowl americana.

