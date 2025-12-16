Ferreras asegura que el Gobierno "tiene un anhelo secreto" por el que está trabajando "muy intensamente": "Cree que puede recuperar a Junts"

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, señala cómo el PSOE está intentando recuperar la relación con los de Carles Puigdemont. En el vídeo, los detalles.

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, analiza una de las claves más importantes de la situación política que está viviendo en estos momentos el PSOE y el Gobierno: "El PSOE tiene una especie de anhelo secreto por el que está trabajando muy intensamente. Ellos creen que pueden recuperar a Junts. Que le van a entregar tanto y tanto que Junts volverá, de alguna manera, al redil".

De este modo, Ferreras cuenta que en la copa de Navidad de Moncloa, organizada para los periodistas políticos, las fuentes del Gobierno aseguraban que lo de Junts era como una pareja que rompe, pero uno de los dos quiere volver y tiene entonces que mandar flores y bombones para recuperar la relación.

Y con esta metáfora explica la periodista de laSexta, Esther Redondo, cómo el PSOE está intentando recuperar esa relación con los de Carles Puigdemont y, por ende, la mayoría parlamentaria: "Desde el partido, ponían el ejemplo de una pareja. Ahora mismo han roto, pero ellos (el PSOE) están en mandarles un día un ramo de flores, otro día una caja de bombones... Así, hasta recuperar la relación y que vuelvan a estar juntos". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

