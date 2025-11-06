Ferreras, ante los argumentos de Ayuso: "Hay que reconocer que la Asamblea de Madrid es un auténtico festival"

El presentador de Al Rojo Vivo ha analizado la bronca política que ha sacudido hoy la Asamblea de Madrid, donde los puñales han volado entre Isabel Díaz Ayuso y la oposición. "Ha sido una sesión cañera".

El choque se produjo horas después de la declaración de la pareja de Ayuso en el juicio contra el fiscal general del Estado, un contexto que encendió aún más los ánimos. La presidenta madrileña disparó en todas direcciones. Acusó al "Gobierno moroso" de Pedro Sánchez de deber a los madrileños más de 10.500 millones de euros y reprochó al PSOE que "solo sepa insultar en lo personal", además de "obstruir la labor de la Justicia" y "ocultar la verdad".

En el análisis posterior, el periodista Pepe Luis Vázquez ha destacado que Ayuso "contiene a Vox con su estilo y sus formas". A lo que Ferreras ha replicado: "Su objetivo es comerse a Vox".

El presentador ha añadido, entre ironía y resignación, una conclusión sobre la jornada parlamentaria:"La Asamblea de Madrid es un festival".

Ferreras también ha rescatado la intervención del portavoz popular, Carlos Díaz-Pache, sobre las elecciones en Nueva York: "Ha dicho que estos neoyorquinos están locos, que han elegido a un comunista".