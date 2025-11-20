Ferreras, sobre Ábalos y Koldo: "Tengo la sensación de que no son conscientes de que la realidad tiene el tamaño de un tsunami que va hacia ellos"

Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Koldo, ambos aseguran no estar preocupados, ya que "no hay pruebas" en su contra. En el vídeo, se puede ver la reacción de Antonio García Ferreras.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, 19 para Koldo García y valora además la prisión preventiva por el caso mascarillas. También, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido siete años más una multa de 3,7 millones de euros para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

Sin embargo, uno de los protagonistas, Koldo García, parece no estar preocupado, tal como ha revelado a OKDiario: "Me piden más cárcel que a Bárcenas, aunque a él le pillaran más de 20 millones en Suiza, pero no estoy preocupado" ya que, argumenta, "no hay pruebas" contra él. También lo ha hecho el que fuer ministro de Fomento, igualmente al mismo medio, quien ha insistido también en que no hay pruebas contra él.

"Tengo la sensación de que no son conscientes de que la realidad tiene un tamaño de un tsunami que va hacia ellos [Koldo y Ábalos]", reacciona el presentador y conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

"Koldo se parte de la risa y se graba vídeos friendo txistorras... No sé si es consciente de lo que es el Supremo", añade. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

