El vaticinio de Valdivia tras el escándalo del PP de Almeria: "El derrame de votos a Vox le va a costar la mayoría absoluta a Juanma Moreno"

El periodista almeriense Antonio Ruiz Valdivia señala que lo ocurrido en Almería es un "golpe durísimo para el PP almeriense que va a tener un beneficiario en las urnas: Vox". En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

El periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza este caso con conocimiento de causa porque además de ser corresponsal político de InfoLibre, es almeriense: "Esta vez la UCO les ha pillado; el poder del PP de Almería es difícil de describir porque es absoluto en la provincia, es un poder desde hace décadas en el que, además, participan de forma convivente con las empresas", afirma Valdivia.

Esta semana, agentes de la UCO detenían al presidente de la diputación y presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, en relación con el caso mascarillas, junto al vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez y otras cuatro personas más.

Este caso, según Valdivia, es un "golpe durísimo para el PP almeriense (también para el PP andaluz que ya estaba lastrado con el tema de los cribados) va a tener un beneficiario en las urnas, Vox": "Vereis en Almería lo fuerte que va a estar Vox, y este derrame de votos que se va a producir en la provincia de Almería le va a costar la mayoría absoluta a Juanma Moreno", remata.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su análisis. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.