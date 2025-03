Fernando Berlín, sobre la posible prórroga de los Presupuestos: "La sociedad lo ha normalizado más que editorialistas y columnistas"

El periodista señala que no se puede leer al Gobierno de España con "claves tradicionales" en un contexto en el que ya no existe el bipartidismo y las divisiones de bloques obligan a negociar permanentemente todo.

Fernando Berlín, periodista y director de Radiocable.com, analiza la posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, ya que parece que este 2025 no los habrá. Es más, como informaba el periodista José Enrique Monrosi en Al Rojo Vivo, el Gobierno no los está ya ni negociando porque "tiene más que asumido" que este año no habrá Presupuestos.

"Los anteriores Presupuestos fueron bastante expansionistas y se podían prorrogar sin problemas...", afirma Berlín. "Hoy, no podemos leer al Gobierno de España con las claves tradicionales. Cometeríamos un error. Hace dos legislaturas empezamos a observar cómo se podía gobernar en coalición o que el Parlamento sufría una división histórica, tras la caída del bipartidismo, que obliga a negociaciones permanentes en todas las áreas y todo esto la sociedad lo ha normalizado más que los editoriales, los columnistas y politólogos".

La gente entiende -agrega Berlín- "que el escenario no lo eliges, sino que te toca. Y en esto, Pedro Sánchez ha sido bastante pragmático: hagamos de la necesidad virtud. Me tocan las cartas que me tocan y las gestiono en la medida de lo posible. Cierto es que para la oposición esto es un caramelo porque, en clave tradicional, todo esto es una derrota para el Gobierno porque no consigue convencer a sus socios". En el vídeo podemos ver completa su intervención.