Fernando Berlín, tras las palabras de Sémper sobre el caso Leire: "No creo que el PP esté en condiciones de presumir de nada"

El periodista Fernando Berlín reacciona a las declaraciones que ha hecho el portavoz del PP sobre las llamadas cloacas del PSOE y Leire Díez, recordando la operación Kitchen, cuyo juicio se celebró la semana pasada.

Tras escuchar las palabras de Borja Sémper, portavoz del PP, en las que criticaba al Gobierno por el llamado caso Leire, el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, reaccionaba a ellas, recordando antes el respeto personal que le tiene: "No creo que el Partido Popular esté en condiciones de presumir de nada en esta materia".

Por ende, añade el periodista, "yo les recomendaría que se limitasen a ofrecer una alternativa de país, pero hablar de las toneladas de basura que hay cuando la semana pasada se celebraba el juicio de la Kitchen, no parece lo más razonable".

Por su lado, y en lo que se refiere al Gobierno, apunta contundente el periodista que "tienen un muy serio problema": "No sé cuál es la salida que tienen, no sé si desde luego dar explicaciones inmediatamente la directora de la Guardia Civil o el propio Marlaska, y creo que hacen bien el propio Pedro Sánchez en asistir a los medios en la medida de lo posible, pero no parece que sea suficiente ante una gravedad tan extraordinaria de los hechos como estamos conociendo", concluye el periodista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido