Entrevista en ARV
Borja Sémper descarta una moción de censura: "No hay mayoría para gobernar, pero tampoco hay una mayoría para cambiar el Gobierno"
En una entrevista en Al Rojo Vivo, el portavoz del PP ha señalado que "estamos en un bloqueo absoluto y nosotros somos conscientes de esto", al mismo tiempo que ha reconocido que no hay "una mayoría para cambiar el Gobierno".
Resumen IA supervisado
Borja Sémper, portavoz del PP, ha descartado presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentando que no hay mayoría para gobernar ni para cambiar el Gobierno. Durante una entrevista en Al Rojo Vivo, Sémper enfatizó el bloqueo político actual y la necesidad de ofrecer una alternativa sensata y esperanzadora a los españoles. Aunque no descartan ninguna opción, el PP prefiere observar la situación con calma. Sémper también criticó al Gobierno por preferir aceptar la corrupción antes que consultar a los ciudadanos, mencionando casos de corrupción vinculados al Partido Socialista.
* Resumen supervisado por periodistas.
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha descartado presentar una moción de censura para echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de Moncloa. Al ser preguntado por la posibilidad de presentarla, Sémper ha reconocido que aunque "no hay mayoría para gobernar, tampoco hay una mayoría para cambiar el Gobierno".
Así lo ha asegurado el 'popular' este viernes en una entrevista en Al Rojo Vivo donde ha insistido que "estamos en un bloqueo absoluto y nosotros somos conscientes de esto".
"Lo que sí digo es que nosotros no renunciamos absolutamente a nada, pero que nada está sobre la mesa. Esto es lo que creo que tenemos que hacer. Es, primero, no equivocarnos, aportar dignidad, sensatez, ante todo lo que está pasando y ofrecer una alternativa de esperanza a los españoles", ha dicho Sémper.
Así, ha añadido que, "si algún día esta posición evoluciona y cambia, lo anunciaremos y lo contaremos". "A día de hoy yo no te puedo engañar. Nosotros estamos aquí -iba a decir acojonados-, estamos alucinando con lo que estamos viendo y conviene seguir viendo con tranquilidad lo que está sucediendo y ofreciendo una alternativa a los españoles", ha insistido.
Además, Sémper ha asegurado que al Gobierno "aceptar la corrupción le renta más que dar la palabra a los españoles". "Él no sabía nada de Ábalos, no sabía nada de Cerdán, no sabía nada de Zapatero, no sabía nada de la financiación del Partido Socialista. Hoy la gerente del Partido Socialista está imputada. No sabe nada de Leire", ha señalado Sémper, quien ha hecho hincapié en que "curiosamente es una estructura que se monta después de los cinco días en lo que el presidente del Gobierno se recluye para pensar si le sigue siendo rentable ser presidente del Gobierno". "Por cierto, un capítulo que hemos pasado por alto, pero manda narices", ha añadido.*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido