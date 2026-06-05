Fernando Berlín: "No sé si la directora de la Guardia Civil ha mentido a Marlaska o el ministro nos ha mentido, pero no se puede despachar esto como si nada"

El periodista Fernando Berlín ha puesto el foco en las contradicciones surgidas tras conocerse que Mercedes González sí se reunió con Leire Díez, después de que el ministro del Interior negara públicamente cualquier encuentro entre ambas.

El caso de Leire Díez sigue sumando interrogantes. En Al Rojo Vivo, el periodista Fernando Berlín ha analizado las últimas revelaciones sobre la polémica y ha puesto el foco en las contradicciones surgidas en torno a los contactos entre la exmilitante socialista y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su respaldo a González y considera que la apertura de una investigación interna para esclarecer posibles filtraciones puede ser una actuación legítima, Berlín cree que el problema ya no está en la investigación en sí, sino en las explicaciones ofrecidas hasta ahora.

"La cuestión es que el ministro dijo públicamente, y además en el Congreso de los Diputados, que la directora de la Guardia Civil nunca se había reunido con Leire Díez. Y ahora hemos entrado en un universo de matices esperpénticos", ha señalado el periodista.

Berlín ha criticado que, tras negarse inicialmente cualquier encuentro, hayan ido apareciendo nuevas versiones. "Bueno, se reunió, pero no para hablar de esto. Sí se reunió, pero no en las oficinas... Las explicaciones no hacen más que profundizar en la sensación de que todo se sustentaba sobre una mentira", ha afirmado.

A su juicio, si existía una razón legítima para esos contactos, debería haberse explicado desde el primer momento. "Yo no sé si la directora de la Guardia Civil ha mentido al ministro o si el ministro ha mentido a los ciudadanos. Lo que sí sé es que las consecuencias de todo esto no pueden despacharse como si no hubiera pasado nada", ha concluido.

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