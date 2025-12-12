Fernando Berlín, sobre las denuncias de abuso en el PSOE: "Esto evidencia que el partido no está bajo la salvaguarda de lo que el feminismo lleva décadas denunciando"

Las denuncias de machismo mantienen al PSOE bajo presión. Fernando Berlín advierte en Al Rojo Vivo de que el problema es estructural y pone a prueba al partido, históricamente vinculado a la bandera del feminismo.

En Al Rojo Vivo, Fernando Berlín ha analizado el impacto del nuevo goteo de denuncias de machismo en las filas socialistas y cómo están sacudiendo al partido: "Este goteo para el PSOE es agotador", ha advertido, subrayando que "el PSOE no está a salvaguarda de aquello que el movimiento feminista denuncia desde hace décadas".

El periodista ha incidido en que lo que ahora aflora evidencia un problema mucho más profundo: "El machismo no se limita a los partidos; está incrustado en la ciudadanía. Por eso es un reto mayúsculo". Y recuerda que se trata de "un fenómeno transversal, estructural y gravísimo" que golpea de lleno a un PSOE que históricamente ha enarbolado la bandera del feminismo. "Aquí no caben medias tintas", sentencia.

También advierte de que lo ocurrido podría ser solo el principio: "La cuestión es cómo se ataja un problema así. Da la impresión de que solo está asomando la patita; puede ser la antesala de muchas más denuncias. No sabemos hasta dónde puede llegar".

