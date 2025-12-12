Fernando Berlín analiza la "semana negra" del PSOE: "Un golpe en dos frentes capitales para el partido: feminismo y corrupción"

Para Berlín, lo ocurrido podría en estos días dentro del PSOE podría ser "el preludio de una hecatombe". Advierte de que el golpe es profundo y que ya está afectando "al estado de ánimo del partido".

Esta semana el PSOE no ha logrado escapar a ningún frente. A las denuncias por acoso sexual dentro del partido —encabezadas por el ya bautizado como caso Salazar— se ha sumado la detención de Leire Díez y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en la misma investigación por contratos bajo sospecha. "Es una semana negra para el PSOE", ha diagnosticado Fernando Berlín, director de Radiocable.com.

Este viernes, además, la UCO ha solicitado documentación a Correos, Hacienda y Transición Ecológica para esclarecer el papel de Díez en la presunta manipulación de adjudicaciones y subvenciones.

Para Berlín, todo esto podría ser "el preludio de una hecatombe". Señala que el golpe es profundo: "Está afectando al estado de ánimo del PSOE", aunque recuerda que los aliados parlamentarios aún confían en lo que llaman el espíritu de la roca de Pedro Sánchez, que confian que "si ha sido capaz de aguantar lo que ha aguantado, será capaz de aguantar esto".

Sin embargo, el periodista subraya que el partido está siendo golpeado en dos de sus pilares más simbólicos: "la corrupción y el feminismo". Y advierte: "Está por ver ahora cuál es el alcance".

