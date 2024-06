El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado en una entrevista en Al Rojo Vivo las claves que llevaron, según él, a que fructificara el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Preguntado por su comunicación con el resto de barones del PP y por si éstos conocían los detalles del pacto, el 'popular' ha destacado que una de las cosas que hizo posible el pacto es que no se filtró el contenido del mismo. "Hubo lealtad", ha remarcado Feijóo añadiendo que esa misma lealtad de las dos partes faltó en el anterior intento de acuerdo de renovación.

Así, Feijóo ha justificado no haber informado hasta los últimos pasos del acuerdo a sus barones. "Yo cumplí con mis obligaciones de no hacer público el contenido de ese pacto hasta que llegamos a Bruselas y hasta que a las 4:00 de la tarde 5:00 de la tarde todo parece indicar que iba a llegar a buen término", ha explicado.

La comunicación con los presidentes autonómicos del PP llegó después "a través de un whatsapp amplio" en el que se concretaba el contenido y el alcance del acuerdo. A partir de ahí, según Feijóo, se produjeron las llamadas con algunos de los barones. Pero la situación con Ayuso, de viaje oficial en Alemania, fue diferente. "En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba interviniendo en un foro en Alemania y hablé después de hacer mi propio posicionamiento en la rueda de prensa", ha desvelado el líder del PP.

No obstante, Feijóo ha insistido en varios puntos de la entrevista en que "no ha habido ni un minuto de fricción, ni un minuto de descoordinación" porque "cumplimos la palabra dada, y porque lo que hice fue lo que me comprometí a hacer nueve meses antes en el Congreso de los Diputados".

Unas palabras que llegan después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya navegado hoy entre dos aguas. En una entrevista en Antena 3, Ayuso ensalzaba por un lado la labor de Feijóo y su éxito en el pacto, aunque por otra parte advertía a los suyos de que no hay que "menospreciar" ni tampoco tildar "de extrema derecha a aquellos ciudadanos que desconfían" del Gobierno.