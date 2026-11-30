En sus primeras palabras tras conocerse los resultados, Feijóo ha querido marcar las líneas de lo que será su discurso como futuro presidente del Gobierno. "Decir la verdad es la primera obligación del presidente del Gobierno. El cambio significa que lo que se promete se cumple", ha afirmado ante los asistentes.

Alberto Núñez Feijóo ha celebrado su victoria electoral desde el balcón de la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, donde cientos de simpatizantes se han congregado para seguir el resultado de las elecciones generales de este 29N. El líder 'popular' ha conseguido imponerse en las urnas con 134 escaños, convirtiéndose en la fuerza política más votada, aunque cuatro diputados menos que en 2023. Un resultado que mantiene al PP dependiendo de Vox para poder formar Gobierno.

En sus primeras palabras tras conocerse los resultados, Feijóo ha querido marcar las líneas de lo que será su discurso como futuro presidente del Gobierno. "Decir la verdad es la primera obligación del presidente del Gobierno. El cambio significa que lo que se promete se cumple", ha afirmado ante los asistentes.

El líder del PP también ha reivindicado la separación de poderes y la independencia de las instituciones: "Una cosa es el Gobierno, otra cosa son las Cortes y otra cosa el Poder Judicial. Tres poderes independientes, cada uno con su papel constitucional". Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su intervención ha llegado cuando parte de los asistentes ha comenzado a corear "Pedro Sánchez, a prisión". Feijóo ha interrumpido entonces su discurso para pedirles que dejaran atrás esos cánticos.

"No. No, no. Eso es el pasado. Eso es el pasado. Hacedme caso. Es el pasado. Ya no. No, no es el presente y mucho menos el futuro", ha respondido el dirigente popular.

A continuación, Feijóo ha insistido en que su intención es gobernar sin alimentar la confrontación política y ha defendido que su victoria no debe traducirse en una revancha contra sus adversarios: "Vamos a gobernar sin miedos. Vamos a gobernar sin excusas. Y no vamos a perder un solo día", ha proclamado.

"Gobernar significa tener firmeza y no revancha. Gobernar significa no ir contra nadie, sino a favor de todos", ha añadido, antes de concluir reivindicando el resultado de las urnas: "Nos corresponde gobernar. Vamos a hacerlo distinto".

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