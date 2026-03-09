El exembajador Ángel Losada explica qué simboliza la elección del hijo de Jamenei: "Trump ha dicho que no podía ser él y así demuestran que deciden ellos"

Losada ha señalado que han elegido a Mojtaba como líder supremo "por su vínculo con la Guardia Revolucionaria" y por "dar una idea de seguimiento, de que no están acabados, sino que siguen en la misma línea".

Ángel Losada, exembajador en Irán, ha reconocido en Al Rojo Vivo que no le ha sorprendido "para nada" la elección del hijo de Jamenei como líder supremo, ya que, ha señalado "está íntimamente aliado de los Pasdarán de la Guardia Revolucionaria". "Él luchó en la guerra entre Irak e Irán, tiene un capital financiero muy alto (...) y lo han elegido por su vínculo con la Guardia Revolucionaria", ha subrayado.

En este sentido, el exembajador ha afirmado que han elegido a Mojtaba "por dar una idea de seguimiento, de que no están acabados, sino que siguen en la misma línea, y porque Trump se ha empeñado en decir que no podía ser él, y para demostrar que los que deciden son ellos", al tiempo que ha destacado que el hijo de Jamenei "ya era un candidato anteriormente muy conocido y muy radical", por lo que esto supone "un continuismo total".

Sin embargo, el "gran problema", según Losada es " qué va a ocurrir con el presidente Pezeshkian, que es un sector moderado". "Es un reformador odiado por el propio Mojtaba, y ahora tiene la capacidad institucional de deshacerse de él", ha advertido el experto, a lo que ha añadido que "otro punto negativo de Mojtaba es que nunca ha ejercido ningún poder político", aunque ha apostillado que "ha estado en la sombra y es el que ha llevado actos de represión muy fuertes". "Con esto, lo que el régimen dice es: 'Aquí estoy no, no estamos muertos, vamos a seguir hacia delante y en la misma vía", ha concluido.

