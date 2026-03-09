Carlos Segovia analiza la purga de Vox tras la expulsión de Ortega Smith: "No le está pasando factura, puede subir hasta tres diputados en CyL"

"Es llamativo que los purgados ahora tampoco se escandalizaban con los anteriores purgados porque esto es un modus operandi de Vox desde hace tiempo", analiza el periodista Carlos Segovia, tras la purga que estamos presenciando en el partido de ultraderecha.

Tras su expulsión definitiva del partido, Javier Ortega Smith ha mostrado su enfado con esta decisión de Santiago Abascal, en una entrevista en Onda Madrid, que había sido incluso el padrino de su boda. Antes de la opinión y valoración del periodista de 'El Mundo' Carlos Segovia, la periodista de laSexta, Ángela Vera, cuenta cómo en este caso hay "un dolor personal", ya que "Ortega Smith empezó desde muy abajo con Santiago Abascal".

Ahora, ya no queda nadie de los de antes: conocidos por el gran público, por así decirlo, añade Ángela Vera, solo quedan "Santiago Abascal y Ignacio Garriga, que es el candidato en Cataluña, que es el número dos y secretario general, que es lo que fue en su día Ortega Smith".

Y es que, añade el periodista, "es impresionante cómo se queja Ortega Smith de que no le dan explicaciones personales a él, pero es a los electores del partido a los que Vox debería explicar por qué figuras del partido tan importantes se han ido cayendo una detrás de otra".

Sin embargo, parece que el electorado de Vox está pensando en otra cosa: "Vox es el único partido relevante que no está siendo crítico con la guerra de Irán, con la actuación de Trump, y pese a todo, tal como señala una encuesta que publicamos este lunes en 'El Mundo', el partido sigue subiendo: puede subir, incluso, hasta tres diputados en Castilla y León", explica Segovia, es decir, nada le pasa factura y sin embargo, "los modos de comportamiento del partido son aberrantes", concluye.

