Escolar, sobre Teresa Peramato como posible nueva fiscal: "Es la principal especialista reconocida en violencia de género"

"Es una muy buena elección", ha sentenciado Ignacio Escolar en Al Rojo Vivo sobre la propuesta del Gobierno de nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado.

El director de eldiario.es ha puesto el acento en el peso técnico de su perfil y en el consenso que genera su trayectoria: "Cuando se habla de que es una gran especialista en términos de violencia machista, no es que sea una gran especialista: es la especialista. La principal referencia, reconocida por todo el movimiento feminista, por los sectores jurídicos y dentro de la propia judicatura. Es la persona que más sabe de ese tema en España".

Más allá de su prestigio en materia de violencia de género, Escolar ha insistido en que Peramato es "una fiscal con una carrera intachable y que hará un papel estupendo". Pero también ha advertido del escenario institucional al que llega: "El problema es que se encuentra con una Fiscalía que se supone jerárquica, pero que en la práctica hace mucho tiempo que no lo es", ha rematado.

