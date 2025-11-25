Ahora

en al rojo vivo

Elizabeth Duval celebra la propuesta de Peramato como fiscal general: "Traslada el foco para que volvamos en política a hablar de política"

En Al Rojo Vivo, la escritora destaca la trayectoria de Peramato, especialista en violencia machista: "Que esté una fiscal especialista en ello como fiscal general del Estado permite que desdramaticemos, no estar todo el tiempo en una retórica maximalista o victimista".

duval

Elizabeth Duval ha celebrado en Al Rojo Vivo la propuesta del Gobierno de nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: "Hay una cosa buena, traslada de algún modo el foco", ha señalado, para destacar que este movimiento permite que "en lugar de parecer la política un diario de sucesos, volvamos en política a hablar de política".

Duval ha subrayado el valor de la trayectoria de Peramato, especializada en violencia machista: "Con esta elección se vuelve a hablar de cuestiones importantes como es la violencia machista. Que esté de repente una fiscal especialista en ello como fiscal general del Estado permite que desdramaticemos, no estar todo el tiempo en una retórica maximalista, del fin del mundo o victimista".

La analista ha concluido que este nombramiento ayudaría a "pasar a ocuparnos de cuestiones que sí son políticas, que sí son importantes y que sí afectan de verdad a la sociedad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
  2. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  3. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  4. El 'pujolismo' del 3% llega al banquillo por una fortuna en el extranjero que el propio Pujol reconoció, pero que limita a una herencia sin regular
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro