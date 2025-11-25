Elizabeth Duval celebra la propuesta de Peramato como fiscal general: "Traslada el foco para que volvamos en política a hablar de política"

En Al Rojo Vivo, la escritora destaca la trayectoria de Peramato, especialista en violencia machista: "Que esté una fiscal especialista en ello como fiscal general del Estado permite que desdramaticemos, no estar todo el tiempo en una retórica maximalista o victimista".

Elizabeth Duval ha celebrado en Al Rojo Vivo la propuesta del Gobierno de nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: "Hay una cosa buena, traslada de algún modo el foco", ha señalado, para destacar que este movimiento permite que "en lugar de parecer la política un diario de sucesos, volvamos en política a hablar de política".

Duval ha subrayado el valor de la trayectoria de Peramato, especializada en violencia machista: "Con esta elección se vuelve a hablar de cuestiones importantes como es la violencia machista. Que esté de repente una fiscal especialista en ello como fiscal general del Estado permite que desdramaticemos, no estar todo el tiempo en una retórica maximalista, del fin del mundo o victimista".

La analista ha concluido que este nombramiento ayudaría a "pasar a ocuparnos de cuestiones que sí son políticas, que sí son importantes y que sí afectan de verdad a la sociedad".

