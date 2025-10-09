Escolar señala lo "más preocupante" del 'váyanse a otro lado a abortar' de Ayuso: "Tenemos a un Gobierno autonómico que incumple la ley"

El periodista Ignacio Escolar reacciona a otra polémica más del PP de Madrid: la presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a hacer el registro de médicos objetores establecido por la ley. En el vídeo, su respuesta.

Isabel Díaz Ayuso ha avisado en la Asamblea de Madrid que no cumplirá la ley que obliga a crear un registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública: "Váyanse a otro lado a abortar", ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid abriendo así un "melón" (otro) dentro del PP, pues el tema del aborto era ya, o al menos parecía, un debate ya superado.

"Este debate no le coviene nada al PP", señala el periodista Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', pero lo realmente "preocupante", advierte, es que "tenemos a un Gobierno autonómico que incumple la ley y se vanagloria de ello".

Tampoco cumple Ayuso, añade Escolar, la ley de Memoria Histórica, que le obliga a poner una placa en memoria de los torturados en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol de la capital.

"Creo que lo que hay que plantearse ya es si el PP es un partido de sistema o no lo es, si ellos aceptan que puede haber gente en su partido que presuma de incumplir la ley". afirma.

Y, por último, critica Escolar: "¿Qué es esto de que se vayan a otro lado a abortar? ¿Como en los años 50 y 60, cuando las mujeres se tenían que ir a abortar a Londres? ¿Pero qué es esto?". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

