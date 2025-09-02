Escolar, sobre las palabras de Sánchez acerca de "algunos jueces": "Muchos, también conservadores, dicen que no entienden la instrucción de Peinado"

"En circunstancias normales, un presidente nunca debería opinar sobre los tribunales, pero las circunstancias de los tribunales en España hace mucho tiempo que no son normales", afirma el periodista Ignacio Escolar. En el vídeo, podemos ver al completo su reacción a las palabras de Sánchez.

El periodista y director de elDiaio.es, Ignacio Escolar, valora en Al Rojo Vivo, algunas de las cuestiones más destacadas de la entrevista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concedió este lunes.

Una de las declaraciones que más ampollas ha levantado en la opinión pública (aplaudida también por muchos) ha sido la que tenía que ver con algunos jueces: "Hay jueces que hacen política y políticos que están tratando de hacer justicia", ha sostenido, al tiempo que ha admitido que son "una minoría": "La inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo", detallaba el presidente del Gobierno.

Según Escolar, "en circunstancias normales, un presidente nunca debería opinar sobre los tribunales, pero las circunstancias de los tribunales en España hace ya mucho tiempo que no son normales".

Además, añade el periodista que esto que ha dicho el presidente de que "hay algunos jueces haciendo política", "es lo que te dicen, en privado, muchos jueces. Muchos jueces, incluso conservadores, dicen que no entienden la instrucción penal del juez Peinado, que por mucho que la mires, no hay manera de entender eso si no es con criterios políticos".

Y, desde luego, concluye Escolar, "este tipo de instrucciones hace mucho daño a la imagen global de la justicia". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.