Escolar, tras dar la jueza de la DANA el primer paso para imputar a Mazón: "Se entiende muy bien por qué no ha querido dimitir como diputado"

El periodista Ignacio Escolar reacciona en directo a la última hora salida de los tribunales de Catarroja: la jueza de la DANA ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para poder investigar al expresident Carlos Mazón.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para poder investigar al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. De este modo, el expresident estaría un poco más cerca de estar imputado.

La magistrada habría terminado su investigación 15 meses después de la tragedia, encontrando indicios de delito contra el entonces president de la Generalitat Valenciana. El siguiente paso es que sea ahora el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, como órgano competente por esa condición de diputado que todavía mantiene Mazón, decida si acaba imputado o no.

Efectivamente, como informa el periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, a partir de este momento será el TSJ de Valencia el que decida si sigue adelante con todo el material que ya existe, que es bastante, no tanto de Mazón, que no ha sido investigado directamente, sino sí de manera indirecta, de todo su papel y de cuál fue su gestión, o si no lo hace".

Pero ahora, afirma Escolar, "se entiende muy bien por qué Mazón no ha querido dimitir de diputado, porque si siguiera, si no fuera diputado, ya estaría imputado por la jueza que está investigando la DANA".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, tanto la información en sí como la opinión de Escolar, así como la reacción de la también periodista Lucía Méndez.

