Escolar, sobre Ayuso tras declarar una perito de Hacienda que su pareja hizo facturas falsas: "Esto demuestra hasta qué punto ha mentido"

El periodista Ignacio Escolar valora en este vídeo la declaración que ha hecho, ante la jueza, la inspectora de Hacienda que investigó al novio de Ayuso, quien ha confirmado los delitos fiscales contra la Hacienda pública.

La jefa de la inspección tributaria que investigaba a González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declaró ante la jueza, que González Amador intentó regularizar su situación fiscal solo después de ser "pillado" por la Agencia Tributaria.

Según audios que avanzan 'El País' o 'Cadena Ser' y a los que ha podido acceder laSexta, la inspectora declaró durante más de dos horas y media, en los que aseguró que "estamos ante dos delitos contra la Hacienda pública.

"La declaración de la inspectora de Hacienda demuestra hasta qué punto Isabel Díaz Ayuso mintió de manera deliberada y dolosa, porque además intentó dañar la reputación de la Agencia Tributaria a la hora de presentar el fraude fiscal de su pareja", asegura contundente el periodista y director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar.

Según explica Escolar, el caso de González Amador no es el de un fraude muy elaborado, sino que "es todo tan cutre como que, de repente, saca del cajón un millón y pico en facturas falsas para intentar no pagar impuestos".

Por último, y tras ver imágenes de Isabel Díaz Ayuso en el debate del estado de la región en Madrid, donde la presidenta ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez y su Gobierno con duras palabras, Escolar ha criticado que en ese acto, que debe dedicarse a Madrid, esté criticando una vez más al presidente y hablando sobre los casos de corrupción que le rodean.

"La misma persona que pide presunción de inocencia para su pareja, que dice que se ha vulnerado toda, cuando el fraude fiscal está bastante acreditado por la Agencia Tributaria (el delito lo tendrá que decidir un juez), es la misma persona que está planteando la corrupción de los demás. ¿Y la tuya?", remata Escolar. En el vídeo podemos ver completa esta secuencia.