PRIMARIAS PP: EL CONGRESO, SIN DEDAZO

"El voto está muy repartido", afirma el exministro Juan Ignacio Zoido, que pide respeto y responde a las palabras de Celia Villalobos. "No comparto sus palabras. No conozco a nadie que rodee a Casado que sea de extrema derecha", ha señalado tajante. Sobre la comida de exministros con Casado, Zoido apunta que no ha percibido que Rajoy se haya molestado.