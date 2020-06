Choque entre PP y Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde la decisión del vicepresidente Ignacio Aguado de iniciar reuniones con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea para alcanzar un acuerdo que reactive la economía no ha sentado bien a su socio de gobierno.

El malestar en el Ejecutivo regional se dejaba ver en unas declaraciones del consejero de Educación, el popular Enrique Ossorio, que ha criticado la iniciativa de Aguado de reunirse unilateralmente con el resto de partidos "sin contar con la presidenta [Isabel Díaz Ayuso] y el Consejo de Gobierno". "Lo correcto hubiese sido primero presentar ese plan a nuestro socio de investidura, primero presentárselo a Vox, y luego a los otros grupos parlamentarios", ha aseverado.

"Si el PP viene o no viene a la reunión esa es una decisión suya", ha indicado por su parte el vicepresidente madrileño sobre el encuentro convocado para este lunes. "Más allá de los rifirrafes tradicionales de la política, tenemos que estar todos por encima de esas circunstancias. No estamos en la era pre-covid", ha señalado, argumentando que "hoy por hoy, hablar con la oposición no puede ser una estrategia, ni tan siquiera una opción", sino "una obligación".

Preguntada por esta cuestión, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha respaldado la iniciativa de su compañero de partido. "Allí donde el centro es fuerte tiene que hacer su trabajo, y la labor del centro es promover los pactos", ha defendido. Acuerdos que, según ha destacado, "nunca han sido más importantes" que ahora, debido a las situaciones "extraordinariamente difíciles" que se deberán afrontar como consecuencia de la coronavirus.

"Vamos a necesitar, con nuestras diferencias, que sumemos unos y otros", ha defendido, remitiéndose al ejemplo del Consistorio madrileño, donde los grupos municipales han acordado trabajar para lograr un pacto de recuperación para la capital. En este sentido, la vicealcaldesa, que también gobierna junto al PP, ha puesto en valor que "grupos tan distintos como Vox y Más Madrid se van a sentar a la misma mesa porque así lo han decidido".

No obstante, Villacís ha señalado que "se tienen que dar muchas condiciones para que eso se produzca". "Tiene que haber un gobierno que sea suficientemente generoso para ser consciente de que quiere la unión de todos y también tiene que haber una oposición que lo quiera y que esté a la altura. No sé si en la Asamblea se dan todos esos condicionantes", ha advertido.

A pesar de ello, la vicealcaldesa ha defendido que el consenso alcanzado en el Ayuntamiento de la capital o en Granada "es como nos deberíamos comportar en todas partes". "La gente está harta de que todo lo que vea en política sean broncas e insultos. Eso no nos lleva, a ver si en este país nos damos cuenta de una vez, a ninguna parte", ha sentenciado.