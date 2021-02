El verano de 2021 todavía no será el de la vuelta a la normalidad. Así lo apunta el experto en ciencia de Newtral, Mario Viciosa, que cree que este verano se parecerá "más al verano de 2020 que al de 2019".

"Tendremos que contenernos un poquito también en verano", ha señalado Viciosa. "Realmente podemos llegar muy inmunizados los españoles al verano (...) pero mientras el mundo no se vacune y el planeta no está libre de virus, esto no se supera", ha argumentado.

Además, el periodista científico de 'La Vanguardia', Josep Corbella, ha dicho que es una "buena noticia" el pronóstico del epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci. El experto norteamericano ha apuntado a que la mascarilla seguirá con nosotros hasta 2022.

"Parece que quede muy lejos, pero indica que vamos en la buena dirección", explica Corbella. "Vemos la luz al final del túnel con más claridad, más allá del verano. Una salida mucho más paulatina, porque el incremento de vacunación es paulatino y el relajamiento de las medidas también tendrá que ser gradual. Se van a reducir las medidas más lesivas y al final quedarán las más inocuas, como la mascarilla, una de las últimas cosas que se van a eliminar", señala.