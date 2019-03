Rocío de Frutos: "El PSOE prometió ciertas cosas, no está aquí para abstenerse ante Rajoy"

¿DISCIPLINA O INDISCIPLINA DE VOTO EN EL PSOE?

La diputada socialista por Ourense Rocío de Frutos ha hablado en ARV sobre su negativa a Mariano Rajoy. "Votaré no y me considero responsable", ha afirmado. También ha apuntado que "si consideran que no debe estar en la organización", quizá se marche.