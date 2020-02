Pablo Robles lleva toda la vida dedicándose a la agricultura, en particular al cultivo del cereal y la oliva. Es uno de los profesionales del campo que este miércoles se concentran ante el Ministerio de Agricultura para reclamar soluciones a la situación del sector.

"No podemos vivir según están los precios", lamenta este manifestante, que denuncia que les pagan sus productos "muy barato", frente a unos elevados costes de producción. "Así no podemos competir", afirma.

Para Pablo Robles, el principal problema es precisamente esta descompensación. "El mayor problema es lo caro que está todo a la hora de comprar y lo barato que está a la hora de vender", resume. "Todo lo que voy a comprar me ponen el precio y lo que voy a vender también, entonces no negocio nunca", se queja.

No obstante, dice tener fe en que desde el Gobierno "intenten solucionar el problema". "Lo que no es normal es que estén trayendo cebada de otros países", reclama, añadiendo que los agricultores no son capaces de vender "el género de aquí" o lo hacen "a precios ridículos".

"Mis hijos no quiero que sigan en la agricultura, esto se va a perder", ha lamentado.