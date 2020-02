La lucha de agricultores y ganaderos por acabar con la crisis del campo continúa. Este miércoles se han concentrado a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid, y han cortado las calles de la zona para trasladar su preocupación al Gobierno y pedir medidas que equilibren los precios.

Uno de los agricultores asistentes a la protesta señalado ante las cámaras de laSexta que no quieren "una polémica, sino reivindicar y defender unos precios justos" porque están "hartos de trabajar y no poder vivir". Mientras, uno de sus compañeros ha dejado claro que respaldan "la subida del salario mínimo porque todo el mundo tiene el derecho a vivir con su sueldo" y pagar 900 euros "no es una ruina".

Por su parte, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) nos ha transmitido que las inquietudes que los trabajadores del campo manifiestan están relacionadas con unos costes de producción disparados y unos bajos precios de origen "que hacen trabajar a bajo coste".

Destacan también una "caída del 8% de la renta agraria" de 2019, un "deficiente funcionamiento del sistema de seguros agrarios" y los "precios de venta impuestos por las distribuidoras alimentarias. Y es que, la diferencia entre el precio de venta de los agricultores y ganadores y el final de los establecimientos es abismal.

Demandan medidas que acaben con la crisis en su sector

Por ejemplo, si el kilo de patata se compra a unos 15 céntimos, el mercado lo vende al usuario por 1,02 euros. Por su parte, el precio del kilo de naranjas se sitúa en unos 23 céntimos que después se convierten en 1,55 euros. Además, los ganaderos venden el kilo de pollo a 0,82 céntimos, pero finalmente es vendido a 3 euros.

Por todo ello, desde el sector agrario y ganadero han comenzado una lucha que, tienen por objetivo, se expanda por todo el país. Hace, aproximadamente, una semana se concentraban en Andalucía y Extremadura, este martes en Castilla-La Mancha y hoy, miércoles, frente al Ministerio de Agricultura.

Hasta la capital se han trasladado con pancartas como 'si el campo no produce, la ciudad no come' y preparan una performance para mostrar lo que los trabajadores del campo permiten que se consuma: alimentos con calidad y cantidad a precios asequibles, desarrollo económico y social del medio rural y cultivos leñosos que ayudan a reducir el cambio climático.

Las medidas que quiere aplicar el Gobierno

Ante la situación crítica que viven agricultores y ganaderos, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció el desarrollo de una mesa de diálogo a nivel europeo. "Si no hay un compromiso común, va a ser difícil salir de este problema. Todas las partes implicadas tienen que dialogar", señaló Luis Planas tras el Consejo de Ministros.

Si bien dejó claro que no pueden "marcar los precios", el titular de Agricultura realizó varias propuestas al respecto: Incrementar la dotación de seguros, modificar la ley de la cadena alimentaria, acabar con la competencia desleal y dar más publicidad a las sanciones a los que incumplan la normativa.

Además, Planas anunció que continuará reuniéndose con agricultores y ganaderos para impulsar "una norma de autorregulación". "Estamos trabajando en un plan estratégico nacional donde abarcamos todos los sectores y vemos los márgenes de cada sector productivo, ha señalado en este sentido.

"Hablamos de un importante sector de producción, pero también de la calidad de vida"

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que "el Gobierno está cogiendo el toro por los cuernos" y se está preocupando "por las medidas que hay tomar". Además, ha señalado que "los costes de producción se pueden fijar para que tengan relación con los precios".

Al respecto también se ha pronunciado el ministro Ábalos, titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ha asegurado que "hay que poner un freno al abuso que sufren los precios agrícolas y abordar otros componentes que afectan a la renta agraria".

"Hablamos de un importante sector de producción, pero también de la calidad de vida de nuestra gente y de espacios geográficos que a veces también nos conectan con la España vaciada", ha destacado al respecto, haciendo hincapié en lo "fundamental" de plantear una estrategia para abordar el conflicto.