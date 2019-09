Las instituciones que tienen más crédito en España son el Ejército y la monarquía, según explica el presidente del CIS en Al Rojo Vivo. José Félix Tezanos contesta así al ser preguntado sobre por qué el barómetro del CIS no pregunta sobre la jefatura de Estado. "No existe ese debate en la opinión pública", añade.

Tezanos considera que "el CIS no está para abrir debates que no existen en la sociedad" y recuerda que la función del CIS es "sondear la opinión pública".

El presidente del CIS apunta que el ciudadano sí muestra preocupación por la reforma de la Constitución y la distribución de competencias.

Preguntado sobre su futuro en el cargo, Tezanos afirma estar dispuesto a seguir en el CIS. "Yo estoy contento de seguir en el CIS. Si me proponen seguir, seguiré; si me proponen irme, me iré", añade el presidente del CIS.

