El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid ha solicitado en los juzgados medidas cautelarísimas para la moratoria de multas en Madrid Central y ha recurrido la medida aprobada en Junta de Gobierno por PP y Cs por posible desviación de poder y porque consideran que el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad Sostenible, apelado por el Ejecutivo, "no ampara esa decisión".

Su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, argumenta que han tomado esta decisión porque consideran que la medida "está hiriendo los derechos fundamentales de los ciudadanos". Además, destaca que se ha demostrado que Madrid Central es eficaz porque "las emisiones han bajado cuando ha funcionado el sistema de sanciones".

Por otra parte, quiere destacar que se trata de una cuestión de salud y que no es algo ideológico y por eso espera que desde el PP recapaciten porque la decisión "no tiene ningún sentido ni justificación". "No es que volvamos unos meses atrás, es que volvemos a una situación previa de 2003", recuerda.