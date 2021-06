El Gobierno no aprobará la amnistía para los líderes del procés, que ya han salido de prisión tras ser indultados, ni permitirá que se celebre un referéndum por la autodeterminación de Cataluña. Lo ha dejado claro el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, argumentando que su Ejecutivo no saldrá del marco legal ni de la Constitución.

Así, ha defendido que la apuesta de este Gobierno es "la de la convivencia" para decirle a "miles de catalanes que no logran conectar con el resto de la sociedad que tenemos que arreglar la cuestión". Por ello, dice, el Ejecutivo se esforzará y entregará para retomar la senda del diálogo.

Preguntado por la amnistía que reclaman los indultados, Campo ha señalado que "no cabe porque es el olvido y aquí no hay olvido, sino perdón para construir un futuro mejor, por eso se ha puesto la condición de que no vuelvan a cometer un delito grave".

El titular de la cartera de Justicia también se ha pronunciado sobre Carles Puigdemont. En este sentido, ha manifestado que el Gobierno "no tiene nada que decir porque es un fugado de la justicia" y si vuelve a España con una orden de detención, "será juzgado". "Yo tengo claro cuál es el Estado de derecho y qué hacen los tribunales de justicia", ha sentenciado a este respecto.