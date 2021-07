El experto económico y exministro de Industria Miguel Sebastián ha advertido que todo apunta a que la nueva oleada de coronavirus va a ser "parecida a la segunda", la que vivimos a la vuelta del pasado verano. "Vamos a tener una ola parecida a la segunda con una subida de las incidencias muy rápida en los próximos días", ha dicho al respecto.

En una entrevista de Al Rojo Vivo, ha manifestado que las zonas más afectadas por este aumento de contagios están en "el norte y el este, a excepción de Galicia y Murcia". Algo que ha relacionado con los desplazamientos vacacionales que se están realizando con la llegada de las vacaciones de verano. En este sentido, ha agregado que el incremento se está notando menos en Castilla-La Mancha y Madrid.

Según sus previsiones, "en un escenario optimista" nos iremos a una incidencia acumulada (IA) de 300 casos por cada 100.000 habitantes, "y en uno pesimista, a 500". Además, ha destacado que no se va a traducir de manera proporcional en el aumento de ingresos en planta y en UCI ni en fallecimientos, como si ocurrió con la segunda o la tercera ola, si bien "esto no quiere decir que no podamos tener un aumento de hospitalizaciones" o muertes, por lo que "hay que estar vigilantes".

Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad apuntan a que la IA se sitúa tras el fin de semana en los 204,16 casos de coronavirus por cada 100.00 habitantes en los últimos 14 días. Un dato que sube a pasos agigantados, superando los 52 puntos respecto a la cifra registrada el pasado viernes. Además, un total de ocho comunidades entran en riesgo alto. Cataluña (con 439 casos de IA) y Navarra (con 241) son las que más alta la tienen.