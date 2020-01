La batalla judicial de las víctimas del accidente del Metro de Valencia, en el que murieron 43 personas en 2006, ha llegado a su fin. Una larga lucha que Loreto Ochando compara con la de "David contra Goliat" y que ha resumido utilizando una frase del abogado de las familias afectadas: "Nunca han querido venganza, han querido justicia".

"Hoy, 13 años y medio después, han tenido justicia, quizá no toda la que deberían de haber tenido, pero sí justicia, porque hay una sentencia que pone negro sobre blanco lo que llevan diciendo desde el día uno: que el accidente era previsible y que el accidente era evitable", ha afirmado la periodista en Al Rojo Vivo.

De los ocho exdirectivos de FGV procesados, cuatro han sido condenados pero no ingresarán en prisión. "Las familias de las víctimas, en la generosidad inmensa que han tenido siempre, han decidido no pedir la ejecución de sentencia, por tanto, al ser menos de dos años y no tener antecedentes, no van a entrar en prisión", ha explicado la periodista.

"Las familias querían que se reconociera que se hizo mal, punto", ha agregado Ochando, que ha reprochado que los responsables "se gastaron el dinero en otra cosa y no se gastaron el dinero en la seguridad, que era lo que tenían que haber hecho". No obstante, ha concluido, "hoy se veía la sensación agridulce de esta sentencia".