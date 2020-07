Pedro Sánchez estará este jueves en ARV, en la que será su primera entrevista en televisión desde que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus. Y el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha aprovechado la ocasión hoy en Al Rojo Vivo para sugerir alguna pregunta para el presidente.

"No me cabe duda de que usted le va a preguntar por el 'escandalazo Iglesias', por el 'escándalo Dina'", ha dicho a Antonio García Ferreras, durante una entrevista en el programa de este miércoles. "No sé, si me lo dicen ustedes a lo mejor no le pregunto. Ya sabe que a mí no me gusta que me hagan el guión", ha bromeado el presentador.

Montesinos, no obstante, se ha mostrado "absolutamente convencido de que ya usted lo tenía bien pensado", pero Ferreras ha preferido no desvelarlo y le ha respondido que "es una posibilidad, pero no se lo confirmo", a la vez que le ha animado a ver la entrevista para comprobarlo.

"No se pierda la entrevista, a ver si le pregunto o no", ha dicho Ferreras en tono de broma. "Estaré pegado a la televisión y tomaré nota de las preguntas", ha prometido Pablo Montesinos, a lo que Ferreras le ha sugerido que "tome nota sobre todo de las respuestas".

"Lo principal son las respuestas -ha coincidido Montesinos-, pero con lo que es Pedro Sánchez, seguramente no querrá contestarle a muchas de las preguntas que le haga". "Pues repreguntaremos, ya veremos a ver qué pasa", ha concluido Ferreras, que mañana, jueves, entrevistará al presidente del Gobierno a partir de las 13:00 horas.

A juicio del portavoz popular, el 'caso Dina' es una cuestión que "a los españoles les interesa". "A los españoles también les interesa que haya unidad entre los principales partidos. Ustedes poniendo trabas en algún momento a la prórroga del estado de alarma tampoco se entendía muy bien, señor Montesinos", ha apuntado el periodista.