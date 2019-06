La "broma" que Puigdemont le ha hecho llegar a Felipe VI: "Me gustaba más como príncipe de Girona"

Laura Borràs, diputada de JxCAT, se ha reunido con el rey Felipe VI durante la ronda de contactos. La diputada. Borràs ha afeado al monarca que hiciera un discurso político "de parte" tras el 1-O y le ha dicho que "los catalanes no tienen rey".

La diputada ha entregado al rey una carta personal de Jordi Sànchez y el informe del grupo de la ONU sobre los presos del 'procés'. "Le he trasladado una broma de Puigdemont. Me dijo: dile que me gusta más como príncipe de Girona que como rey de España", ha señalado en Al Rojo Vivo.

El rey también ha respondido a la broma de Puigdemont: "A mi me gustaba más como alcalde de Girona que como president de la Generalitat", explica Borràs, que asegura que ha dejado claro ante Felipe VI que ella es independentista y no le reconoce como rey.

Borràs le ha trasladado al rey que los diputados suspendidos "no van a renunciar a su acta" y le ha mostrado su descontento por el auto del Supremo que reconoce a Franco como "jefe de Estado".

Otros momentos destacados

El president Quim Torra ha solicitado una reunión con Pedro Sánchez para hablar sobre la situación de los presos del 'procés' y denunciar una represión "que no cesa".

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegura que el presidente del Gobierno en funciones no se reunirá con Torra y explica los motivos en Al Rojo Vivo.