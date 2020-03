El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que se empieza a detectar una cierta estabilización en la crisis del coronavirus.

Un idea que, según ha señalado el divulgador científico Josep Corbella, hace referencia a unos datos que "indican que sigue habiendo un incremento en el número de casos que es más pequeño cada día". No obstante, "lo que hay que conseguir es que el número de nuevos casos de hoy sea menor al de ayer".

En este sentido, Corbella ha añadido que "cuando tengamos bajo control la transmisión, los contagios, las muertes seguirán aumentando".

"Nos encontraremos con la situación paradójica de que, aunque se den las condiciones para rebajar el confinamiento, estaremos en una situación dramática en los hospitales", ha explicado, apuntando que esto se debe a que "las muertes se producen unos días o semanas más tarde que los diagnósticos".

Respecto a la decisión de celebrar las manifestaciones del 8M, Corbella ha destacado que "no cambió de manera sustancial la dinámica de la epidemia en España".

"Con esto no quiero decir que no se produjeran contagios, pero si miramos a la evolución temporal y espacial de la epidemia en España, el 8M no tuvo un impacto significativo, ya que esto estaba ardiendo desde febrero. Empezó mucho antes", ha indicado.

En relación a si España se encuentra en peor situación que Italia, el divulgador científico ha expresado que, "dicho así, parece que lo hayamos hecho mal", pero esto "no es cierto".

"Estamos peor que en Italia porque aquí en febrero de cada caso salían tres en la rama de reproducción del virus, mientras que en Italia estaban sobre el 2,4. ¿Por qué había aquí, antes de tomar las medidas de confinamiento, más que en Italia? Pues porque había más interacción social", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de erradicar el coronavirus, Corbella ha señalado que "no lo vamos a derrotar": "Si planteamos esto como una guerra no la vamos a ganar".

"Este virus ha llegado para quedarse y con este virus vamos a tener que aprender a convivir. No lo podremos derrotar pero sí controlar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, cuando salgamos del confinamiento, vamos a tener que pensar cómo convivimos con él", ha afirmado.

De este modo, "llegaremos a un punto en que podrá haber nuevos contagios, pero con diagnósticos bien hechos podremos identificarlos y evitar que vuelva a prender la llama".

"Con tratamientos, podremos evitar que los casos que se inician se agraven, y después podremos dimensionar los cuidados intensivos para poder atender a todos los pacientes", ha indicado.

Pues esto, ha explicado, es algo que ha sucedido en el pasado con todas las pandemias.