Jordi Évole felicita a Cristina Pardo por 'Malas Compañías': "Ha sido una maravilla ver como haces cantar a los entrevistados"

Jordi Évole ha aprovechado su conexión con Al Rojo Vivo para felicitar a Pardo por su nuevo programa 'Malas Compañías': "En ese programa se cuentan cosas que jamás se han contado de cómo funciona la corrupción en España". Cristina Pardo no ha dudado en responderle: "Lo has producido tú, no puedo hacer más que darte las gracias".