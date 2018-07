Ibarra: "España es un paciente en la UCI y es necesario conocer su evolución"

El expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha asegurado que "España podría evitar pedir el rescate". La clave está en mejorar los ingresos del país con mayores impuestos. "Es cierto que se pagan impuestos muy altos en España, pero el problema está en que no todo el mundo paga", explicó Ibarra.

Según Ibarra, las condiciones que acarrea la petición de rescate son muy duras. El expresidente defiende que Rajoy "debería convencer a Grecia, Portugal, Italia e Irlanda para formar un bloque y pedir que se les de un crédito en mejores condiciones". "España se está financiando a intereses muy altos, y aún no se ha empezado a pagar la deuda".

Con respecto a la posible actualización de las pensiones, Ibarra ha afirmado que "lo que realmente preocupa es saber si se van a poder pagar las pensiones". "Es cierto que existe un fondo de reserva, que no deja de ser un fondo que se puede acabar". En su opinión, Gobierno y oposición tendrían que hacer un diagnóstico de cuál es realmente la situación. "Mi partido tiene que tener en cuenta que no se puede hacer nada que no se pueda pagar", sentencia Ibarra.

Rodríguez Ibarra sostiene que, ante la "grave" situación que atravesamos, es necesario que los grandes partidos dialoguen. "Si lo hicieran seguro que muchos españoles se verían reconfortados y no habría gente que se quiere ir". "España ahora mismo es como un paciente en la UCI, y es necesario no vivir con la incógnita de cuál será su evolución".