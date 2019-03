Habla Juan Merlo, exdiputado de En Marea que afirmó ser ingeniero en su currículum: "No fue intencionado. Siempre apelé a mi formación"

TRAS PRESENTAR SU RENUNCIA AL ACTA

"Asumo la responsabilidad y dimitir ha sido lo coherente", afirma el exsecretario de Organización de Podemos Galicia, Juan Merlo, tras presentar su renuncia al acta de diputado por engordar su currículum. "La redacción del texto en la web del Parlamento gallego daba a entender que me estaba atribuyendo una titulación que no tenía", explica Merlo, que admite que tiene formación pero no la titulación de ingeniero.