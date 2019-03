Geribés: "¿Podemos me acepta a mí? Me gustaría que la gente se haga esa pregunta"

Geribés abandonó su agrupación política, Esquerra Unida del País valencià, para formar parte de Podemos. El alcalde de Benicull entró en el círculo de la Ribera Baixa sin informar de su posición política, que ahora se encuentra en un embrollo legal: "Yo no me he proclamado alcalde de Podemos porque no se pueden dar estas circunstancias. Yo me presento por Esquerra Unida del País Valencià en 2011 en unas elecciones que ganamos, desde entonces soy alcalde. Ahora la única circunstancia que se da es que desde el lunes pasamos a ser del grupo de no adscritos, porque me di de baja de Esquerra Unida y la formación ha exigido que pasemos a ser parte de este grupo".

"Yo no me he proclamado alcalde de Podemos"

"Ahora estoy participando en el proceso constitutivo de Podemos en la comarca de la que es mi pueblo, pero son circunstancias separadas. En Podemos nadie sabía que yo era alcalde porque yo no lo había dicho".

A la pregunta de si pertenece a la agrupación que lidera Pablo Iglesias, Geribés no acierta a responder con total seguridad, aunque sí tiene claro que es simpatizante del partido que ha conseguido 5 escaños en el Parlamento Europeo. "¿Soy de Podemos? ¿Y quién es de Podemos? Yo me considero de Podemos porque estoy participando en un círculo, que es de la Ribera Baixa, pero no se puede decir que soy el primer alcalde de Podemos porque no lo soy, para eso tiene que haber elecciones y ser elegido en una lista que encabece como Podemos. Para que eso se dé, se tienen que dar otras circunstancias que es pasar los mecanismos que establece podemos".

"¿Soy de Podemos? ¿Y quién es de Podemos?"

Y aunque no es el primer alcalde de Podemos, sí muestra sus simpatías: "Soy el primer alcalde que muestra simpatía por Podemos delante de las cámaras. Tengo muy claro que si estar participando en Podemos, estuviera participando en otro proyecto político, hoy no estaría delante de las cámaras".

Podemos ha emitido un comunicado afirmando que no quieren alcaldes tránsfutas, algo que parece no desmotivar al alcade de Benicull en sus nuevos afectos: "Me gustaría que la gente en Podemos se pregunte si me aceptan. Por una parte tengo todo el apoyo por la gente de mi círculo, así como la gente de mi pueblo. Los compañeros del País Valenciano entiendo que no se han desvinculado de mí. Dicen que no puedo ejercer cargos orgánicos, que no ha sido mi voluntad".

"No me considero un tránsfuga"

Habrá quien piense que el expolítico de EUPV es un tránsfuga, sin embargo Geribés no quiere que se le cuelgue esa etiqueta. Para ello, acude al debate: "Yo no me considero un tránsfuga. Nosotros hemos abandonado una formación en la que nos sentimos bastante descontentos, bastante abandonados por el aparato de esta formación, y sencillamente nos ilusionamos con el proyecto que presenta Podemos porque es justo lo contrario. En Podemos nos tenemos que plantear el concepto de transfuguismo".