Ernest Urtasun, sobre la petición de ANC y Òmnium de retirar dinero de los bancos: "No es buena idea. Es un tiro en el pie"

CELEBRA QUE NO TENGA SEGUIMIENTO

"Afortunadamente no ha tenido mucho seguimiento. Lo celebro", afirma el portavoz de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, que no entiende ni comparte la finalidad de vaciar los cajeros automáticos y los bancos de dinero, tal y como proponen Òmnium y ANC. "Estas cosas no ayudan. No es una buena idea", añade.