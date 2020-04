La Comunidad de Madrid, una de las más golpeadas por el coronavirus, registró este domingo un crecimiento de los contagios de tan solo el 1,9%. Un dato que, para el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero, supone "una buena noticia".

Las autoridades sanitarias madrileñas, ha añadido, estiman que a mediados de esta semana se producirá al fin un decrecimiento en el número de nuevos casos. "Eso sería el segundo momento de inflexión", indica. "Significa que, asistencialmente, siempre con la prudencia con la que hay que hablar sobre el coronavirus, tienes el control sobre la epidemia", explica.

En cuanto a la situación de las UCI, "el nivel de presión va descendiendo", señala Ruiz Escudero, que apunta además que "cada vez hay más pacientes extubados". "Llevamos cuatro días decreciendo, generando más camas días de UCI, vamos a seguir muy pendientes", agrega.

Con respecto a la recuperación de la actividad económica no esencial este lunes, el titular autonómico de Sanidad se muestra crítico: "No hubiese puesto fin a la hibernación", sentencia.

"Lo único que hemos aprendido de esta epidemia es que hay que ser muy prudentes a la hora de tomar decisiones", asevera Enrique Ruiz Escudero, que reprocha que "no se convocó a las Comunidades Autónomas a la hora de tomar esta decisión".

"La lealtad es bidireccional", advierte el consejero, que considera que "es importante que las Comunidades Autónomas, sobre todo las que peor hemos pasado estos días, tengamos capacidad de opinar y de ser partícipes de esta decisión"."No hemos sido partícipes en ningún momento, por lo tanto, no me parece una buena decisión", concluye.